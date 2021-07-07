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Протасевич: "Гулять по двору и лужайке можно"

Протасевич рассказал, как ему живется под домашним арестом

Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, что отбывает домашний арест в загородном доме вместе со своей подругой, россиянкой Софьей Сапегой.

"Живу ведь я не в Минске, а в частном доме загородом. Гулять по двору и лужайке можно", - написал Протасевич в своем новом аккаунте в Twitter.

"Я всё же под домашним арестом, так что гулять мне всё же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам. Даже на Зыбицкую согласен!", - добавил он.

По его словам, в этом доме он проживает вместе с Сапегой (ранее она также была переведена под домашний арест – Смартпресс). "Да, мы живем вместе. Скажу даже больше - в одной комнате", - написал он, отвечая на соответствующий вопрос пользователей.

"Продукты привозят", - рассказал он

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск из-за ложного сообщения о минировании  совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Он и его девушка Софья Сапега были задержаны.

Роману Протасевичу 26 лет, учился на факультете журналистики в Белорусском государственном университете, но был отчислен. Некоторое время сотрудничал с "Радио Свобода" и "Еврорадио". В январе 2020 года уехал в Польшу, где намеревался просить политическое убежище.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Беларуси внес его в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Молодой человек проходит обвиняемым по следующим статьям: ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности — максимальная санкция до 12 лет); ст. 293 (организация массовых беспорядков — максимальная санкция до 15 лет ); ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет).

До сентября 2020 года Протасевич был редактором признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. С марта 2021 – редактор другого признанного экстремистским канала "Беларусь головного мозга".

24 мая правозащитники признали молодого человека политическим заключенным.

Протасевич дал интервью государственному телеканалу ОНТ
smartpress.by
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