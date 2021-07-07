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Минчанина судили за оскорбление сотрудников ГУБОПиКа, которых политзаключенный Дедок назвал как причастных к пыткам

Минчанина судили за оскорбление сотрудников ГУБОПиКа, которых политзаключенный Николай Дедок назвал как причастных к пыткам над ним, сообщают правозащитники.

Минчанина судили за оскорбление сотрудников ГУБОПиКа, которых политзаключенный Дедок назвал как причастных к пыткам
Сотрудники ГУБОПиК Иван Тарасик (слева) и Александр Алёкса (справа).
35-летнего минчанина Евгения Семенова приговорили к 5 годам колонии по четырем статьям УК. Его судили за 2 комментария в отношении сотрудников ГУБОПиКа Ивана Тарасика и Александра Алексы. Информацию о них он взял в телеграм-канале BYPOL под публикацией о причастности их к пыткам над Николаем Дедком, и расшарил ее в другой телеграм-чат со своими комментариями. Кроме этого, мужчину судили за кражу и уклонение от отбывания «домашней химии».

Тарасик рассказал, что «был в шоке от оставленного обвиняемым комментария, так как никогда никого не пытал и после прочтения комментария плохо спал».
nn.by
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