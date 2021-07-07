Белорусы при въезде в Россию с 10 июля будут подтверждать отсутствие ковида в специальном приложении
При пересечении границы России с 10 июля граждане стран — членов ЕАЭС и Таджикистана будут должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, загруженный в приложение «Путешествую без COVID-19»
Данное новшество распространяется в том числе на граждан Беларуси, пишет minsknews.by. Отрицательный результат ПЦР-исследования должен быть получен не ранее чем за трое суток до прибытия в Россию.
С перечнем лабораторий, где можно сдать тест с передачей результатов в систему приложения, можно ознакомиться здесь.
18:25 07/07/2021
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