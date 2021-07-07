Данное новшество распространяется в том числе на граждан Беларуси, пишет minsknews.by. Отрицательный результат ПЦР-исследования должен быть получен не ранее чем за трое суток до прибытия в Россию.





С перечнем лабораторий, где можно сдать тест с передачей результатов в систему приложения, можно ознакомиться здесь.



