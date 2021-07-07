Новый суд над Никитой Золотаревым - теперь за нападение на конвой
В суде Центрального района Гомеля 7 июля началось рассмотрение нового уголовного дела против одного из самых юных политзаключенных, 17-летнего Никиты Золотарева.
Никита Золотарев в центре, во время первого суда
На этот раз, как пишет "Народная воля", его обвиняют в "насилии над милицией" - он якобы напал на конвой в гомельском СИЗО-3. Дело рассматривает судья Виктор Казачок, обвинение поддерживает представитель прокуратуры Ковалев.
Согласно обвинению, "21 марта в промежуток времени с 11:30 до 12:30 Золотарев, будучи в служебном кабинете психологической службы, в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и пройти в камеру №103, в результате чего сотрудники Лучкин и Хацков применили к нему физическую силу и вывели в коридор третьего этажа».
Однако несовершеннолетний Золотарев, как отмечается в обвинении, препятствовал законной деятельности силовиков. Парень якобы сделал подножку Лучкину, в результате чего тот упал на пол. Когда Лучкин поднялся "Золотарев схватил его за волосы и шею, причинив тем самым боль и побои".
Кроме того, подросток якобы высказал угрозы насилия в адрес сотрудницы СИЗО Ховбок.
В результате Никита Золотарев будет отвечать перед судом за "насилие и угрозу насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел" – по статье 364 Уголовного кодекса.
Отец Никиты Михаил Лапунов так прокомментировал новое уголовное дело против сына: "В трех страницах постановления о направлении дела прокурору отражена вся немощность и подлость власти. Мой сын - не преступник, а заложник".
Напомним, 10 мая 2020 года Никите Золотареву исполнилось 16 лет, а уже в августе он оказался в СИЗО. Подростка вместе с другими двумя фигурантами обвинили в активном участии в "массовых беспорядках" и "сопротивлении милиции" с применением "коктейля Молотова", хотя никакого горючего вещества в сторону милиционеров Золотарей не бросал.
Подросток болен эпилепсией, он жаловался, что в СИЗО его били, не давали нужных лекарств.
22 февраля судья Центрального района Гомеля Дмитрий Дебой наказал Никиту 5 годами воспитательной колонии. После оглашения приговора у Никиты началась истерика. Он бросался на решетку "клетки" и кричал "Выпустите меня отсюда!".
Областной суд оставил решение первой судебной инстанции без изменений.
И вот новое уголовное дело. В постановлении следователя городского отдела СК Шкрабова, который расследовал инцидент в СИЗО и передавал дело в прокуратуру для направления в суд, говорится, что Золотарев "надлежащих выводов для себя не сделал, на путь перевоспитания не стал".
Наказание по статье 364 УК предусматривает арест, ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до шести лет.
16:53 07/07/2021
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