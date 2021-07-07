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С 10 июля меняются правила въезда на территорию России. Что важно знать беларусам?

Нововведения связаны с распространением коронавирусной инфекции.


Опубликовано измененное постановление главного санитарного врача России. 

В документе говорится, что c 10 июля  граждане государств – членов Евразийского экономического союза (Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики) и Республики Таджикистан при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без  COVID-19».
 
Там также отмечается, что «при наличии вакцинации против Covid-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, исследования методом ПЦР не требуется. 
Источник: blizko.by
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