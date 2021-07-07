Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 объявлена обязательной для всех взрослых граждан Туркменистана, не имеющих медицинских противопоказаний для прививки. Об этом говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».





«Для эффективности вакцинопрофилактики каждый из нас должен активно участвовать в этом процессе <...>. Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.





Согласно официальным данным, в Туркменистане до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. В конце июня президент страны Гурбангулы Бердымухамедов еще раз заявил об этом на совещании с руководителями чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней.





В июле 2020 года в Туркмении ввели ограничительные меры, похожие на те, что использовались для борьбы с COVID-19 в других странах. В частности, Министерство здравоохранения выступило с призывом к жителям страны носить на улицах медицинские маски.





Однако эту рекомендацию оно объяснило не угрозой COVID-19, а тем, что на территорию Туркмении с юго-востока, северо-востока и севера пришли воздушные потоки, принесшие в города много пыли.





На прошедшем в конце июня заседании чрезвычайной комиссии Бердымухамедов «с учетом сухого климата» страны приказал соблюдать профилактические меры, в том числе выдерживать социальную дистанцию и использовать защищающие рот и нос маски.