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В Туркменистане объявили обязательную вакцинацию - официально там нет COVID-19!

Согласно официальным данным, в стране до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Введение обязательной вакцинации власти объясняют профилактикой болезни

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 объявлена обязательной для всех взрослых граждан Туркменистана, не имеющих медицинских противопоказаний для прививки. Об этом говорится в сообщении информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».

«Для эффективности вакцинопрофилактики каждый из нас должен активно участвовать в этом процессе <...>. Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно официальным данным, в Туркменистане до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. В конце июня президент страны Гурбангулы Бердымухамедов еще раз заявил об этом на совещании с руководителями чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. 

В июле 2020 года в Туркмении ввели ограничительные меры, похожие на те, что использовались для борьбы с COVID-19 в других странах. В частности, Министерство здравоохранения выступило с призывом к жителям страны носить на улицах медицинские маски. 

Однако эту рекомендацию оно объяснило не угрозой COVID-19, а тем, что на территорию Туркмении с юго-востока, северо-востока и севера пришли воздушные потоки, принесшие в города много пыли.

На прошедшем в конце июня заседании чрезвычайной комиссии Бердымухамедов «с учетом сухого климата» страны приказал соблюдать профилактические меры, в том числе выдерживать социальную дистанцию и использовать защищающие рот и нос маски.
Источник: РБК
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