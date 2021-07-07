



Ключи от новой однокомнатной квартиры в новостройке по улице Мицкевича Сергей Аллянов и его жена Татьяна получили в январе 2021 года. Сделали ремонт, а в марте въехали в долгожданное жилье. Тогда же пришла первая жировка: с учетом отопления сумма оплаты за коммунальные услуги составила 48,76 рублей.





Два последующих месяца жировку почему-то не приносили, но Сергей оплачивал коммуналку через интернет, и суммы, которые ему выставляли, были вполне обычными. Но майская жировка шокировала мужчину: мало того, что без отопления сумма вышла больше, чем с отоплением, так и 60% из этой суммы было за... подогрев горячей воды.





– За май мне пришла жировка с оплатой коммунальных в районе 58 рублей, из которых около 36 рублей было за подогрев горячей воды. Я, честно говоря, сразу не придал этому значения и все оплатил. Но спустя пару дней мне пришло сообщение из ЕРСЦ (Единый расчетно-справочный центр – прим. Ред.) о том, что у меня имеется долг за коммуналку, – рассказывает Сергей. – Я сразу же поехал в ЕРСЦ, так как решил, что они что-то перепутали. Но там мне сказали, что коммунальные посчитали неправильно и за подогрев воды мне нужно заплатить не 36, а почти 98 рублей! Я, конечно, был в шоке!





Сергей был уверен, что они с женой не вылили за месяц столько горячей воды, но на всякие случай решил «свериться» с «Водоканалом». Там подтвердили: никакого перерасхода в квартире Алляновых не было, за май семья израсходовала всего 1,5 «куба» горячей воды, а за полгода с момента сдачи дома расход составил не больше 6 «кубов».





Мужчина вернулся обратно в ЕРСЦ, но там ему сказали, что разбираться нужно с ЖЭСом, потому что все данные им предоставляют оттуда.





«Получается, мы заплатили за весь дом»

Но в ЖЭС №2, на балансе которого находится дом, Сергей так и не смог добиться никакого толка.





– Начальник ЖЭС спросил, чего я вообще пришел: дом еще не весь заселился, а значит, понятно, что счет будет большой, – рассказывает Сергей. – А мне не понятно! Никто меня не предупреждал о таком развитии событий! Если я правильно понял работников ЖЭСа, получается, мы заплатили за весь дом?! Это вообще нормально – платить за полтора куба 98 рублей? Я не бедный человек, но такой расчет меня убил.





Когда из ЖЭСа мужчину снова отправили в ЕРСЦ, он понял, что разорвать этот замкнутый круг самостоятельно вряд ли получится, и обратился в Intex-press.





– Теперь я умываюсь и боюсь включать горячую воду, – говорит мужчина.





– Остальные владельцы квартир могут и год не заселяться. И нам все это время жить без горячей воды или кипятить ее в тазиках? – поддерживает супруга Татьяна.





«Наша задача – арифметические вычисления»

В КУРЭП ЖРЭУ г.Барановичи Intex-press сообщили, что ситуация, которая сложилась у семьи Алляновых с оплатой коммунальных услуг, индивидуальная и нужно в ней разбираться, поэтому попросили написать письменный запрос. А еще посоветовали обратиться за комментарием в ЕРСЦ.





Там, в свою очередь, пояснили, что они в курсе проблемы Алляновых, но разбираться супругам нужно с ЖЭСом, потому что ЕРСЦ проводит лишь «арифметические вычисления» по тем данным, которые передают из ЖЭС.





– Поставщики услуг нам дают сведения, и наша задача – арифметическое вычисление. То есть показатели с общего счетчика всего дома мы делим на показания индивидуального счетчика. Все происходит программно, – сообщили в ЕРСЦ.