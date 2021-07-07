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Еще 53 нелегала задержали литовцы на границе с Беларусью

За минувшие сутки, по предварительным данным, литовские пограничники задержали на границе с Беларусью еще 53 нелегальных мигранта.


Из 53 мигрантов 23 задержаны в Друскининкайском муниципалитете. 14 были задержаны в Игналинском районе, 9 - в Швенченском, 7 - в Варенском. 

За последние 6 суток в Друскининкайском районе задержан 461 нелегальный мигрант. 

Всего на данный момент в Литве с начала года задержаны 1416 нелегальных мигрантов, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год, отмечает delfi.lt
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