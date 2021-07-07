



По словам жены Олега Петровича, мужа примерно в 22:20 забрали из дома сотрудники милиции. Когда его увезли, она пыталась узнать, где он и в чём его обвиняют. Ей сообщили, что находится в Ленинском РОВД Бреста, задержан, сообщает «Першы рэгiен».

Олег Супрунюк – член Белорусской ассоциации журналистов, некоторое время возглавлял её брестское отделение. Работал в газете “Брестский курьер” и других изданиях. Сейчас – редактор новостей сайта “Першы Рэгіён”.

Какие претензии могли к нему появиться у правоохранителей, в редакции пока не знают.