+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На одного журналиста больше: в Бресте задержан редактор новостей сайта «Першы рэгiен» Олег Супрунюк

По какой причине задержан журналист, участковый не ответил, пояснил, что не имеет права говорить.


 
По словам жены Олега Петровича, мужа примерно в 22:20 забрали из дома сотрудники милиции. Когда его увезли, она пыталась узнать, где он и в чём его обвиняют. Ей сообщили, что находится в Ленинском РОВД Бреста, задержан, сообщает «Першы рэгiен».
 
Олег Супрунюк – член Белорусской ассоциации журналистов, некоторое время возглавлял её брестское отделение. Работал в газете “Брестский курьер” и других изданиях. Сейчас – редактор новостей сайта “Першы Рэгіён”.
 
Какие претензии могли к нему появиться у правоохранителей, в редакции пока не знают.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]