На одного журналиста больше: в Бресте задержан редактор новостей сайта «Першы рэгiен» Олег Супрунюк
По какой причине задержан журналист, участковый не ответил, пояснил, что не имеет права говорить.
По словам жены Олега Петровича, мужа примерно в 22:20 забрали из дома сотрудники милиции. Когда его увезли, она пыталась узнать, где он и в чём его обвиняют. Ей сообщили, что находится в Ленинском РОВД Бреста, задержан, сообщает «Першы рэгiен».
Олег Супрунюк – член Белорусской ассоциации журналистов, некоторое время возглавлял её брестское отделение. Работал в газете “Брестский курьер” и других изданиях. Сейчас – редактор новостей сайта “Першы Рэгіён”.
Какие претензии могли к нему появиться у правоохранителей, в редакции пока не знают.
09:47 07/07/2021
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