







"На 47-летнего жителя Борисова вышли оперативники по противодействию киберпреступности местного РУВД. С помощью специализированных компьютерных программ мужчина получал доступ к веб-камерам и камерам видеонаблюдения", - рассказали в пресс-службе МВД.





"По оперативной информации, хакер занимался противоправной деятельностью около семи лет, незаконно «заглядывая» в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны-красоты", - рассказали в милиции, пишет interfax.by.





Только за последние два года установлено более 140 преступных эпизодов.





Дома у задержанного изъято 6 внешних жестких дисков общим объемом памяти более 11 терабайт, на которых обнаружены видеоматериалы и фото интимной жизни потерпевших.





Возбуждено уголовное дело за использование либо распространение вредоносных программ.







