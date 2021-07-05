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Египет будет принимать привитых туристов без ПЦР-теста. Но для белорусов не все так просто

С 1 июля для въезда в Египет не требуется ПЦР-тест, если есть сертификат о вакцинации. По задумке это должно упростить жизнь туристам, но к белорусским сертификатам могут возникнуть вопросы, полагает Республиканский союз туристических организаций.



Требуется полная вакцинация. С момента второй прививки и до въезда должно пройти 14 дней (за исключением вакцин, требующих одной прививки).

Вот список вакцин, которые подходят:

Pfizer,
AstraZeneca,
Moderna,
Sinopharm,
Sinovac,
CoronaVac,
Sputnik.

Хорошая новость в том, пишет s13.ru, что в списке есть вакцины, которыми прививают в Беларуси. Однако требуется обязательное наличие QR-кода на сертификате. 

«Такой код не всегда присутствует на белорусских сертификатах о вакцинации. РСТО готовит соответствующий запрос в Министерство здравоохранения», — отметили в РСТО.

Onliner.by обратился в авиакомпанию «Белавиа», чтобы узнать, как это работает на практике. Приводим ответ.

— Для въезда в Египет гражданину Беларуси, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19, в соответствии с требованиями египетских властей необходимо предъявить сертификат о вакцинации, содержащий QR-код, с помощью которого можно проверить его подлинность.

Сертификат о вакцинации, разработанный Министерством здравоохранения Республики Беларусь, не содержит QR-кода. Учитывая это, авиакомпания может принять пассажира к перевозке чартерным рейсом в Египет с сертификатом о вакцинации, выданным учреждением здравоохранения Республики Беларусь, только по согласованию с туристическим оператором, который, в свою очередь, должен проинформировать пассажира о требованиях египетских властей, а также о возможных последствиях, в том числе о возможной необходимости сдачи ПЦР-теста по прилету в Египет.

Пассажир при регистрации на рейс также может предъявить сертификат о прохождении ПЦР-теста не более чем за 72 часа до вылета в Египет.
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