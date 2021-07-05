







Требуется полная вакцинация. С момента второй прививки и до въезда должно пройти 14 дней (за исключением вакцин, требующих одной прививки).





Вот список вакцин, которые подходят:





Pfizer,

AstraZeneca,

Moderna,

Sinopharm,

Sinovac,

CoronaVac,

Sputnik.





Хорошая новость в том, пишет s13.ru, что в списке есть вакцины, которыми прививают в Беларуси. Однако требуется обязательное наличие QR-кода на сертификате.





«Такой код не всегда присутствует на белорусских сертификатах о вакцинации. РСТО готовит соответствующий запрос в Министерство здравоохранения», — отметили в РСТО.





Onliner.by обратился в авиакомпанию «Белавиа», чтобы узнать, как это работает на практике. Приводим ответ.





— Для въезда в Египет гражданину Беларуси, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19, в соответствии с требованиями египетских властей необходимо предъявить сертификат о вакцинации, содержащий QR-код, с помощью которого можно проверить его подлинность.





Сертификат о вакцинации, разработанный Министерством здравоохранения Республики Беларусь, не содержит QR-кода. Учитывая это, авиакомпания может принять пассажира к перевозке чартерным рейсом в Египет с сертификатом о вакцинации, выданным учреждением здравоохранения Республики Беларусь, только по согласованию с туристическим оператором, который, в свою очередь, должен проинформировать пассажира о требованиях египетских властей, а также о возможных последствиях, в том числе о возможной необходимости сдачи ПЦР-теста по прилету в Египет.





Пассажир при регистрации на рейс также может предъявить сертификат о прохождении ПЦР-теста не более чем за 72 часа до вылета в Египет.