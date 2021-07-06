Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии





При этом глава ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над пандемией. В сложившейся ситуации единственным выходом он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.





Также Гебрейесус напомнил, пишет Лента.Ру, что на данный момент связанные с пандемией ограничения смягчают страны, располагающие инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами. Однако государства, которые не имеют доступ к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, заключил он.





Жертвы коронавируса





По состоянию на 6 июля, всего из-за COVID-19 в мире умерли более четырех миллионов человек. О первом летальном исходе в результате осложнений коронавируса стало известно 11 января 2020-го. В конце сентября того же года зарегистрировали миллион умерших, а в январе 2021-го — уже два миллиона. Отметку в три миллиона жертв мир преодолел в апреле 2021-го.



184 000 000

человек заразились коронавирусом с начала пандемии

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На первом месте по уровню смертности из-за последствий коорнавируса остаются США, где зарегистрировали 605,6 тысячи летальных исходов. Второе место занимает Бразилия с 525 тысячами погибших. На третьем месте на данный момент остается Индия, где из 30 миллионов заразившихся умерли 403 тысячи. В России, согласно последним данным, скончались 139 316 человек. При этом общее число заразившихся в стране приближается к шести миллионам.





Стабилизация «на очень высоком уровне»





Днем ранее, 5 июля, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил о стабилизации «на очень высоком уровне» ситуации с COVID-19.





Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация





Майкл Райан





О ситуации с COVID-19





По словам представителя ВОЗ, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире лучше, чем два-три месяца назад. Райан добавил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, однако при этом в других государствах наблюдается противоположная ситуация. Он предположил, что это может происходить из-за различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.





При этом Гебрейесус отметил, что штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью, обнаружен по меньшей мере в 98 странах, и он продолжит эволюционировать и мутировать и быстро распространяться в государствах как с низким, так и с высоким уровнем вакцинации. Как подчеркнул глава организации, мутации коронавируса требуют постоянной оценки ситуации и тщательной адаптации мер со стороны здравоохранения.