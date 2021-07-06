Жара - не жена, вернется утром. Завтра, 7 июля будет до +30 °С
Синоптики ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» обещают грозы.
Минск
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Брест
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск
Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +25..+27°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Гомель
Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +26..+28°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Гродно
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Температура воздуха +27..+29°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев
Переменная облачность. Без осадков.Температура воздуха +25..+27°C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
22:08 06/07/2021
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