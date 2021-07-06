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11-летний вундеркинд окончил университет за один год и задумался о бессмертии Лоран Симонс

11-летний мальчик из Бельгии окончил Университет Антверпена и получил степень бакалавра физики. Об этом сообщает 9NEWS.

Кадр: Новости на Первом Канале / YouTube

Лоран Симонс (Laurent Simons) потратил на получение академической степени всего год, хотя обычно для этого требуется три года.
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Теперь вундеркинд задумался над тем, чтобы стать магистром Фламандского университета, а позже он хочет заняться изучением проблемы бессмертия. «Я хочу иметь возможность заменить как можно больше своих органов на искусственные», — сказал Симонс.

Ранее он прошел полный курс в школе Брюгге всего за полтора года, пишет Лента.ру.

Мальчик прославился в конце 2019 года, когда в возрасте девяти лет должен был закончить обучение по специальности «электротехника» в Технологическом университете Эйндховена. Симонс был вынужден покинуть учебное заведение из-за спора между администрацией университета и его родителями по поводу даты окончания обучения.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка из американского штата Аризона досрочно окончила школу, поступает в университет и намерена в дальнейшем заниматься освоением космоса, работая в NASA. Девочка планирует получить образование в области астрономии, планетарных наук и химии.
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