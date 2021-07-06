Беларусь возглавила рейтинг Coursera
Беларусь возглавила рейтинг Coursera, сообщила пресс-служба Парка высоких технологий.
"Образовательная онлайн-площадка Coursera опубликовала отчёт Global Skills Report 2021. В нем оценивается компетентность более 77 миллионов учеников платформы из 108 стран по трём категориям: Business, Technology и Data Science. Беларусь стала 1-й среди 35 государств в Европе в категории Technology. При этом в прошлом году наша страна была на 2-м месте, уступив России", - говорится в сообщении.
В мировом рейтинге в категории Technology Беларусь стала второй, в лидерах – Япония.
В глобальном рейтинге, который учитывает результаты по всем трем категориям, Беларусь находится на 12-й строчке в мире и на 10-й в Европе, пишет interfax.by
18:32 06/07/2021
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