Разгонять протесты с помощью дубинок и щитов учат уже детей?
На базе Мостовского РОВД открылся летний оздоровительный лагерь «Новобранцы», организованный управлением образования райисполкома.
Видимо, для того, чтобы дети смогли в полной мере ощутить изнутри жизнь сотрудников милиции, им дали примерить на себя защитную экипировку, ту самую, в которой производились жестокие избиения и пытки мирных протестующих.
Будут ли выдавать пожизненные балаклавы — в РОВД не уточнили, отмечает телеграм-канал zamkadom.
17:57 06/07/2021
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