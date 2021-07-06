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Минюст начал внеплановую проверку "Экодома"

Министерство юстиции начало внеплановую проверку экологической общественной организации «Экодом».

Как сообщает организация, для проверки соответствия деятельности организации требованиям законодательства Минюст просит «Экодом» предоставить большой перечень документов. Сделать это необходимо до 9 июля. 

Соответствующее письмо было направлено 21 июня.

Заметим, что именно 21 июня «Экодому» исполнилось 25 лет. 

Все эти годы организация продвигает идеи устойчивого развития, занимается защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской Конвенции в Беларуси.
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