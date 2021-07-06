+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Никто не выжил: на Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту

Обломки нашли в нескольких километрах друг от друга — в море и на берегу

6 июля пассажирский самолет Ан-26 разбился в Камчатском крае (Россия). Он перестал выходить на связь и пропал с радаров во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский — поселок Палана. Рейс № 251 вылетел из аэропорта Елизово в 12:57 по местному времени (3:57 мск) и должен был прибыть в аэропорт Палана в 15:05 (6:05 мск). 

Связь пропала за десять минут до посадки, «непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе девяти километров от поселка Палана», сообщило «Камчатское авиапредприятие», которому принадлежит самолет. В компании говорили, что Ан-26 1982 года выпуска находился в исправном состоянии. В Росавиации сказали, что во время посадки были плохие метеоусловия. Краевое управление МЧС организовало поисково-спасательную операцию.

На борту находились 28 человек: шестеро членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей (один из них — 2014 года рождения). В основном в самолете летели жители поселка Палана, в том числе глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляет финансовое управление администрации. 

Никто из 28 человек на борту не выжил, сообщили «Интерфаксу» в санавиации региона. «По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности — 28 человек», — сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что, по его данным, при крушении самолета никто не выжил.

Обломки пропавшего самолета нашли вблизи поселка Палана и в море. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от поселка, сообщили в МЧС. Военный самолет Тихоокеанского флота нашел одну часть фюзеляжа на склоне сопки Пятибратка, а вторую — в море в четырех километрах от побережья, сообщили на флоте.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что, возможно, самолет разбился при заходе на второй круг. «Сейчас при исследовании места с воздуха обнаружены обломки воздушного судна: часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне», — сказал губернатор. Солодов пообещал финансовую помощь семьям людей, находившихся на борту.

Baza писала, что место падения определили, исходя из метеоусловий и времени, когда самолет перестал выходить на связь. В то же время у берегов Камчатки зафиксировали очень слабый радиосигнал, который, предположительно, передавал радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26, который включается, если судно разрушено.
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]