Никто не выжил: на Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту

6 июля пассажирский самолет Ан-26 разбился в Камчатском крае (Россия). Он перестал выходить на связь и пропал с радаров во время полета по маршруту Петропавловск-Камчатский — поселок Палана. Рейс № 251 вылетел из аэропорта Елизово в 12:57 по местному времени (3:57 мск) и должен был прибыть в аэропорт Палана в 15:05 (6:05 мск).





Связь пропала за десять минут до посадки, «непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе девяти километров от поселка Палана», сообщило «Камчатское авиапредприятие», которому принадлежит самолет. В компании говорили, что Ан-26 1982 года выпуска находился в исправном состоянии. В Росавиации сказали, что во время посадки были плохие метеоусловия. Краевое управление МЧС организовало поисково-спасательную операцию.





На борту находились 28 человек: шестеро членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей (один из них — 2014 года рождения). В основном в самолете летели жители поселка Палана, в том числе глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга Андрейкина, которая возглавляет финансовое управление администрации.





Никто из 28 человек на борту не выжил, сообщили «Интерфаксу» в санавиации региона. «По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности — 28 человек», — сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что, по его данным, при крушении самолета никто не выжил.





Обломки пропавшего самолета нашли вблизи поселка Палана и в море. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от поселка, сообщили в МЧС. Военный самолет Тихоокеанского флота нашел одну часть фюзеляжа на склоне сопки Пятибратка, а вторую — в море в четырех километрах от побережья, сообщили на флоте.





Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что, возможно, самолет разбился при заходе на второй круг. «Сейчас при исследовании места с воздуха обнаружены обломки воздушного судна: часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне», — сказал губернатор. Солодов пообещал финансовую помощь семьям людей, находившихся на борту.





Baza писала, что место падения определили, исходя из метеоусловий и времени, когда самолет перестал выходить на связь. В то же время у берегов Камчатки зафиксировали очень слабый радиосигнал, который, предположительно, передавал радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26, который включается, если судно разрушено.