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Мининформ аннулировал разрешение на вещание двум украинским телеканалам

Мининформ аннулировал разрешение на вещание украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.

"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - утверждает ведомство.

Телеканал UA пришёл в Беларусь 24 января 2019 года. Разрешение было выдано сроком на три года.
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