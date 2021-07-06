"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - утверждает ведомство.





Телеканал UA пришёл в Беларусь 24 января 2019 года. Разрешение было выдано сроком на три года.