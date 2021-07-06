



"Генеральный прокурор — преступник", — этой фразой, как считает следствие, Наталья Красько "распространила недостоверные сведения" и "оскорбила" Шведа.





Также 47-летняя Красько должна выплатить генпрокурору 9 тысяч рублей за "нанесенные моральные страдания".





Сумму компенсации суд снизил на 1 тысячу — чиновник хотел взыскать с жительницы Боровлян за "клевету" 10 тысяч рублей.