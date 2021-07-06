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За клевету на генпрокурора жительницу Боровлян отправили на "химию"

Жительнице Боровлян Наталье Красько присудили два года "химии" с направлением в исправительную колонию за клевету на генерального прокурора Андрея Шведа.


"Генеральный прокурор — преступник", — этой фразой, как считает следствие, Наталья Красько "распространила недостоверные сведения" и "оскорбила" Шведа. 

Также 47-летняя Красько должна выплатить генпрокурору 9 тысяч рублей за "нанесенные моральные страдания".

Сумму компенсации суд снизил на 1 тысячу — чиновник хотел взыскать с жительницы Боровлян за "клевету" 10 тысяч рублей.
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