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У «Имагуру» штаб-квартира теперь в Мадриде. Планируют отрыть хабы в Вильнюсе и других городах

«Имагуру» открыл штаб-квартиру в Мадриде. Об этом между прочим среди других новостей стартап-хаб упоминает на своей странице в фейсбуке.



«Имагуру» рассказывает, что спустя два месяца с момента, как стартап-хаб лишили помещения в Минске, они успели провести онлайн демо-дей акселератора TechMinsk, запустить образовательную преакселерационную программу для стартапов на ранней стадии Imaguru Startup Lab, которую закончили около 20 белорусских стартапов, и провести 3 хакатона. Кроме того «Имагуру» участвовал в стартап конференции Startup Fair в Литве и заключил партнёрство с Google for startups.

Также в новости говорится об активизации работы в Европе со штаб-квартирой «Имагуру» в Мадриде. И о том, что в ближайшее время хабы появятся и в других европейских городах, в частности — в Вильнюсе. 

Напомним, что в апреле «Горизонт» расторг договор аренды с «Имагуру». ИТ-сообщество бурно отреагировало на закрытие стартап-хаба, а TechCrunch даже написал колонку.
DEV.by
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