







– Тем вечером 60-летний сельчанин смотрел телевизор вместе со своей 68-летней сожительницей. Пара не смогла определиться, что выбрать для просмотра. Дама настаивала на программе "Жить здорово", а ее избранник предложил остановиться на "Звездных войнах". Конфликт накалился: в ход пошел огонь. В порыве злости мужчина схватил аэрозоль, нажал на кнопку клапана, поднес зажигалку и направил огонь на даму. Женщина сумела увернуться, огонь повредил только ее одежду, – прокомментировал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.





Сельчанка испугалась и убежала к соседке. Оттуда она позвонила в милицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело. Известно, что фигурант уже был судим.