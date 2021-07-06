+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Гродненском районе сожители не поделили телевизор – мужчина поджег женщину

Вечером 1 июля жители деревни Горница поссорились из-за того, что не смогли решить, какой канал посмотреть по телевизору. В итоге мужчина поджег свою сожительницу.



– Тем вечером 60-летний сельчанин смотрел телевизор вместе со своей 68-летней сожительницей. Пара не смогла определиться, что выбрать для просмотра. Дама настаивала на программе "Жить здорово", а ее избранник предложил остановиться на "Звездных войнах". Конфликт накалился: в ход пошел огонь. В порыве злости мужчина схватил аэрозоль, нажал на кнопку клапана, поднес зажигалку и направил огонь на даму. Женщина сумела увернуться, огонь повредил только ее одежду, – прокомментировал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. 

Сельчанка испугалась и убежала к соседке. Оттуда она позвонила в милицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело. Известно, что фигурант уже был судим. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]