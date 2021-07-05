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Участник забастовки на «Беларуськалии» Андрей Прилуцкий надеется на законное отношение со стороны российского суда

Белорус Андрей Прилуцкий, почти после шести месяцев заключения в Колпинском СИЗО в Санкт-Петербурге, на свободе. Участника забастовки на «Беларуськалии» арестовали в России по запросу белорусских силовиков и должны были экстрадировать в Беларусь. Но суд в России постановил освободить его из-под стражи.

Андрей Прилуцкий. Фото: телеграм-канал «Чай с ромашкой»

Пока Андрей на свободе и рассказал «Белсату» об обстоятельствах своего освобождения.

До бегства в Россию Андрей Прилуцкий жил в Солигорске, где вместе с женой воспитывал троих детей. Работал электрослесарем на 1-м руднике «Беларуськалия».

9 августа прошлого года в Солигорске Андрея Прилуцкого схватили люди без опознавательных знаков. Силовики избили мужчину, доставили его в Солигорский СИЗО, где он провел неделю. Позже Прилуцкому присудили 15 суток административного ареста. А через три месяца против него завели уголовное дело по ст. 364 УК («Насилие в отношении работника милиции»). Житель Солигорска уехал в Россию. Но 29 декабря прошлого года его арестовали в Санкт-Петербурге. В течение почти шести месяцев он находился в Колпинском СИЗО в Санкт-Петербурге, поскольку решался вопрос о его экстрадиции в Беларусь. На родине Прилуцкому грозит до 6 лет тюремного заключения.

24 июня Андрея Прилуцкого освободили из СИЗО в Санкт-Петербурге под обязательство о явке в суд. Заместитель генерального прокурора РФ постановил выдать Андрея в Беларусь, но правозащитники обжаловали это решение, и теперь ждут суда.

«Если говорить о решении, по которому вместо домашнего ареста суд постановил заключить под стражу, то здесь все по законам РФ. Я рассчитывал, что все будет по законодательству. Это значит, что после окончания срока ограничения свободы в виде заключения под стражу, я окажусь на свободе, а не за решеткой», – говорит Андрей Прилуцкий.

Участник стачкома «Беларуськалия» говорит, что несмотря на все, оптимистично смотрит на ситуацию, в которой оказался.

«Хочу отметить, что мое пребывание на свободе в данный момент временное, и вся эта ситуация может обернуться для меня не самым лучшим образом в случае экстрадиции в Беларусь», – подчеркивает Прилуцкий.

Андрей говорит, что оказался сейчас на свободе благодаря всем тем добрым людям, которые были рядом в трудные минуты, оказывали и продолжают оказывать разнообразную поддержку на протяжении всего этого нелегкого времени.

Участник августовских событий в Беларуси говорит, что знает о деле белорусского спортсмена Алексея Кудина, который остается до сих пор за решеткой в России и его могут выслать в Беларусь.

Вообще Андрей Прилуцкий говорит, что старался читать по возможности новости о событиях в Беларуси, даже находясь за решеткой.

«Во время моего заключения у меня не было доступа к интернету, газетам, социальным сетям, где я мог бы получить информацию о ситуации в Беларуси. Я был изолирован от гражданского общества и трудовых коллективов, о новостях я узнавал только через переписку, поэтому полную картину сформировать для себя на данный момент еще не могу. Знаю, что растет число политзаключенных, продолжаются задержания и аресты, штрафы стали неподъемными, не прекращается давление на активистов, СМИ.

А стачки в стране, по моему мнению, так и не начались. Я имею в виду по-настоящему не начались. Количество людей, открыто высказавших свои взгляды и вступивших в стачкомы, оказалось, по моему мнению, небольшим. Во многом это произошло из-за сильного давления на работников предприятий со стороны руководства. Это давление и запугивание происходило на протяжении многих лет.

Пока ограничиваю поток информации, поскольку в первую очередь необходимо восстановить свое моральное и физическое состояние, решить ряд бытовых и юридических вопросов», – рассказал «Белсату» Андрей Прилуцкий.

Могли тайно вывезти в Беларусь


Житель Солигорска в разговоре с корреспондентом «Белсата» рассказал, что надеется на изменение ситуации в нашей стране.

«Беларусь станет свободной от беззакония и насилия со стороны людей, которые должны по факту защищать нас от этого же беззакония и насилия. Думаю, ради этого все белорусы, все без исключения, должны осознать, что насилие приводит к еще большему насилию. А безответственность и безнаказанность отдельных групп людей может привести к полному беззаконию.

А еще хотелось бы обратить внимание на тех, кто страдает в результате всей этой ситуации больше всего. Это дети. Теперь без родителей осталось множество детей политзаключенных. У тех людей, которые причастны к правовому дефолту и сейчас остаются неприкосновенными, тоже есть дети. И если законы в стране начнут действовать как положено, множество этих детей могут оказаться без папы или мамы», – говорит Андрей Прилуцкий.

Российские правозащитники до последнего боялись, что Андрея «могут подвергнуть тайной экстрадиции, что иногда случается сейчас».

В России по политическим мотивам в заключении содержатся по меньшей мере пятеро граждан Беларуси:

Вадим Дубойский – задержан в апреле 2021 года, обвинен в сопротивлении силовику;
Андрей Казимиров – задержан в январе 2021 года, обвинен в массовых беспорядках за участие 10 августа в Бресте в акциях протеста;
Алексей Кудин – задержан в декабре 2020 года, обвинен в сопротивлении силовикам, чемпион мира по кикбоксингу;
Сергей Непогода – задержан в марте 2021 года, обвинен в сопротивлении силовикам;
Евгений Шаблюк – задержан в феврале 2021 года, обвинен в сопротивлении силовикам.
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