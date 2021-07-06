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В БНТУ появилась необычная услуга. Вы удивитесь, за что предлагают заплатить студентам

Студенты технического университета, потерявшие библиотечные книги, должны вернуть новые. А теперь еще и заплатить за консультацию о замене.


Фотографию объявления опубликовал Telegram-канал «Отчислено». Согласно нему, за консультацию о замене утерянных книг просят 50 копеек. Сумма, конечно, небольшая, но мало обоснованная: за свою рассеянность студенты и так поплатятся новыми книгами, чем искупят свой грешок. 

«Помимо того, что студенты покупают новые книги вместо утерянных, они должны ещё заплатить за то, что им скажут, какими книгами можно заменить утерянные. Странно, что не сделали консультация с поминутной оплатой», — пишут авторы канала. 

В объявлении отмечается, что прейскурант цен на дополнительные библиотечно-библиографические услуги на нынешний год утвержден еще ... 01.11.2018 года. 
Blizko.by
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