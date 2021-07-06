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В Минске судят 11 участников телеграм-чата

В Минске судят 11 участников телеграм-чата "радикальной направленности".

Политзаключённые, которых судят / spring96.org​

Уголовное дело рассматривает суд Ленинского района (судья — Дмитрий Остапенко). 5 июля прокурор Александр Романович запросил для протестующих от пяти до девяти лет колонии, сообщает лишенный аккредитации spring96.org.

По статьям "Подготовка к преступлению" и "Массовые беспорядки" проходят 23-летний Артём Косаковский, 37-летний Дмитрий Ластовский и 31-летний Дмитрий Жебуртович. Им прокурор запросил по 5 лет колонии усиленного режима. По 8 лет колонии грозит 40-летнему Павлу Недбайло, 33-летнему Ростиславу Стефановичу, 23-летнему Александру Резнику, 26-летнему Евгению Пропольскому, 48-летнему Сергею Плонису, 20-летнему Артёму Мицуку и Александру Юрчику. Девять лет прокурор запросил для 38-летнего Юрия Белькопередает Еврорадио.

Все, кроме Юрчика, признаны политзаключёнными.
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