При нападении на школу в Нигерии похищено 140 учеников — СМИ









В штате Кадуна на севере Нигерии группа неизвестных вооруженных лиц напала на школу-интернат и похитила 140 учащихся. Удалось спастись только 25 детям, пишет korrespondent.net со ссылкой на Africa News.





"В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников. Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам", - рассказал один из преподавателей Эммануэль Пол.





Отмечается, что полиция, преследуя злоумышленников преступников, уже смогла освободить 17 школьников.





В Нигерии регулярно похищают детей с целью выкупа. Так недавно боевики также напали на школу и похитили 80 человек. А до этого группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина. Они похитили 200 учеников.