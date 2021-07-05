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При нападении на школу в Нигерии похищено 140 учеников — СМИ

В момент нападения боевиков в школе-интернате находились 165 учеников. Удалось сбежать 25 детям.



В штате Кадуна на севере Нигерии группа неизвестных вооруженных лиц напала на школу-интернат и похитила 140 учащихся. Удалось спастись только 25 детям, пишет korrespondent.net со ссылкой на Africa News.

"В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников. Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам", - рассказал один из преподавателей Эммануэль Пол.

Отмечается, что полиция, преследуя злоумышленников преступников, уже смогла освободить 17 школьников.

В Нигерии регулярно похищают детей с целью выкупа. Так недавно боевики также напали на школу и похитили 80 человек. А до этого группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина. Они похитили 200 учеников.
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