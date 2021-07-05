Ксёндз Вячеслав Борок уехал из Беларуси, сообщае т телеграм-канал @christianvision.





После этого Борок решил временно покинуть страну. Во вторник он собирается рассказать о ситуации на своём YouTube-канале.





В декабре 2020 года Вячеслав Борок отбыл 10 суток административного ареста за размещённую в Facebook работу художника Владимира Цеслера "Стоп лукашизм!". В этом году следователи проверяли его канал на YouTube, аккаунты в Фейсбуке и Instagram. Искали "экстремизм", пише т Еврорадио.



