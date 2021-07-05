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Сколько пьют белорусы - министр здравоохранения рассказал в деталях

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич назвал борьбу с алкоголизмом одной из важных проблем национальной безопасности, и рассказал, какие спиртные напитки предпочитают его соотечественники.

"В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий", - заявил он в понедельник во время выездного заседания президиума Совета Республики.

Слова главы ведомства приводит пресс-служба Минздрава.

Пиневич обратил внимание на то, что по статистическим данным, в Беларуси регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 л на человека.

В то же время, как отметил министр, употребление алкоголя среди молодежи снизилось.

"Подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин", - сообщил Пиневич.

 
фото: shakal.today

Министр здравоохранения акцентировал внимание на том, что алкоголизм напрямую влияет на нацбезопасность в стране: граждане, злоупотребляющие спиртным, не могут быть носителями здорового генофонда и чаще других подвержены тяжелым заболеваниям, уходят из жизни в трудоспособном возрасте.
interfax.by
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