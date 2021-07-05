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В брестский изолятор перестали пускать адвокатов, не принимают передачи

Передачи не принимают «из-за коронавируса», а недопуск адвокатов объясняют по-разному каждый день.

Запрет на передачи в брестский ИВС. Фото: @viasna96 / Telegram

Брестские правозащитники «Весны» сообщили 5 июля, что в изоляторе временного содержания в Бресте прекращен прием передач для заключенных «в связи с выполнением эпидемиологических мероприятий по заболеванию коронавирусной инфекцией». Когда прием передач возобновят, администрация не сообщила.

Кроме того, три дня к заключенным не пускали адвокатов: в пятницу говорили, что из-за пересменки персонала, в субботу – что из-за нехватки комнат для разговоров с адвокатами и из-за дезинфекции помещений, в воскресенье – из-за повторной дезинфекции.

«Данные условия похожи на фактический запрет адвокатской помощи для тех, кто был задержан 2 июля», – считают правозащитники.

С чем были связаны задержания более двух десятков человек в Брестской области накануне официального Дня независимости, неизвестно. Некоторых задержанных в тот день отпустили через три дня без составления протокола, но некоторых начали судить, некоторых без решения суда «перезадержали» на еще три дня (известно о Василии Речкине и Светлане Кудынюк). Пока известен один приговор: Ирину Бондаренко арестовали на 10 суток за «нарушение порядка проведения массового мероприятия» за то, что стояла с флагом возле железной дороги.
АА/МВ belsat.eu
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