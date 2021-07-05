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Папа Франциск перенес операцию

Папа римский Франциск успешно перенес хирургическую операцию. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

Он пояснил, что 84-летнему главе католической церкви накануне была сделана плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli).

За несколько часов до операции Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией. Он рассказал о планах посетить в сентябре Венгрию и Словакию.
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