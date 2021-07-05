Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н", которая сейчас проходит клинические испытания, будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Об этом говорится в совместном заявлении Роспатента и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, с начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19, по 16 заявкам на изобретения выданы патенты, пишет ТАСС.



