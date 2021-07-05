+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Обиделся на жену. В Минске возбудили дело против россиянина, который обнародовал интимные фото супруги

В отношении гражданина России возбудили уголовное дело за распространение интимной переписки и фото жены, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Фрунзенского РОВД столицы установили факт неправомерного завладения компьютерной информацией, а также распространение порнографических материалов", - рассказали в столичной милиции.

Подозреваемым оказался проживающий в Минске 39-летний гражданин России. Как выяснилось, в один из дней, когда супруга забыла дома телефон, муж заметил пришедшее от бывшего бой-френда жены сообщение. Мужчина открыл переписку, обнаружил сообщения интимного характера и сделал скриншоты.

Спустя месяц между супругами произошла ссора, после чего мужчина создал в мессенджере группу, куда добавил всех общих друзей, а затем разместил личную переписку и интимные фото жены. Женщина после произошедшего написала заявление в милицию.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией, а также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]