Выпускница БГУ: не пожала руку декану Вадиму Гигину, и он разозлился





Декан и выпускница / Скриншот с видео





Как пишет @tutby_official, Григоренко перед вручением диплома еще не знала о выпускнице юрфака БГУ Екатерине Винниковой, которую за слова благодарности уволенным преподавателям и политзаключенному Максиму Знаку осудили на 15 суток ареста. А когда узнала, то почувствовала страх, что и ее могут "забрать". "Я просто сделала что считала правильным", — говорит девушка.





"Когда я шла навстречу декану [Вадиму Гигину], мне показалось, что он изменился в лице и разозлился, — рассказывает выпускница. — ...Еще на подходе к декану я заявила, что руку пожимать не буду. Он сказал что-то вроде "ну и не надо".





Однако потом Гигин "все равно пытался как-то дернуть меня за руку, когда отдавал диплом", — продолжает свой рассказ девушка. "Я вывернулась. Ну он был не рад", — говорит она.



