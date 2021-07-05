«Великий исход» программистов. Куда уезжают белорусские айтишники

Пока в условиях правового дефолта и ухудшающейся деловой среды свернула свою деятельность небольшая часть компаний. Большинство отреагировало временным замораживанием проектов и релокацией — перемещением наиболее ценных сотрудников в близлежащие офисы и открытием таковых, если их раньше не было, на ближайшей с Беларусью заграничной дуге.





Газета «Белорусы и рынок» изучил а, какие наши компании за десять месяцев с начала массовых выступлений в Беларуси открыли центры разработки в соседних странах и на каких языках для них чаще звучит «Калi ласка!».





Отметим, что большинство белорусских владельцев перечисленных ниже компаний в августе прошлого года подписали открытое письмо айтишного сообщества против насилия.





Sveiki!





Литва уже начала пожинать значительные дивиденды от исхода айтишников из Беларуси.





Литва и ее столица Вильнюс изначально были ближайшим путем к европейским заказчикам, финансам и технологиям. Географическая близость и всячески стимулируемый государством бум IT-развития, который страна переживает в последнее время (в Литве, в отличие от Беларуси, даже есть свой стартап-единорог), стали определяющими факторами для открытия в этой стране офисов десятков белорусских компаний.





Порядка сорока человек сегодня работают в вильнюсском офисе (Melsoft LT) известного разработчика мобильных игр Melsoft. Центр разработки был открыт около года назад, то есть еще до событий августа 2020-го. До 2021 года Melsoft входила в состав Wargaming Group, но была продана за несколько сотен миллионов долларов израильскому паблишеру Moon Active.





Представительские офисы, в основном в Вильнюсе, содержали многие другие белорусские IT-компании. Среди них как крупные (Soft Club, Andersen, Kino-mo servisas), так и менее известные (AGM Soft, Flatlogic, Atomichronica, HES, Akveo).









Первые белорусские IT-бизнесы обзавелись дочерними структурами в Литве в начале 2010-х. Потом был всплеск после 2015 года. Сейчас речь о третьей волне. Ее особенности заключаются в том, что на территории Литвы открываются центры разработки, и тон в этом задают компании — лидеры белорусской IT-отрасли.





Символично, что первой из них стала крупнейшая IT-компания Беларуси — основатель Парка высоких технологий EPAM Systems.





До октября 2020-го в Вильнюсе около шести лет действовал ее представительский офис Epam Sistemos. В прошлом году руководство EPAM Systems приняло решение создать на его базе полноценный центр разработки, в который были переведены некоторые белорусские сотрудники. На начало этого лета в штате Epam Sistemos числилось около 130 человек. Планируется, что в течение ближайших пяти лет он увеличится до 600 сотрудников.





Важное значение расширения бизнеса EPAM Systems отметил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс. «Приход такой компании в Литву — очень радостное событие для всего технологического сообщества», — сказал он по поводу открытия центра разработки.





В ноябре прошлого года в Вильнюсе открылся офис и центр разработки создателя известного приложения для женского здоровья Flo Health братьев Юрия и Дмитрия Гурских и их партнеров.





Как было заявлено в руководстве компании, литовская команда должна «поддерживать рост ведущей в мире платформы для женского здоровья с использованием новейших технологий», причем разработчики составят более 50 % штата.





На начало июня 2021 года в Flo Health LTU было занято 25 человек.





Тесно на родине стало и одному из самых успешных молодых разработчиков мобильных игр и приложений — компании Belka Games. Ее владельцы Юрий Мазаник и Дмитрий Хусаинов, только на продажах своих игр в мировых онлайн-магазинах заработавшие в 2020 году около 100 млн долларов, в начале 2021 года зарегистрировали в Вильнюсе компанию Belka Games LT. К началу лета в ней числилось одиннадцать сотрудников.





В новом календарном году появился в Вильнюсе и центр разработки американской компании Coherent Solutions, которую создал уроженец Минска Игорь Эпштейн. Ее крупнейший «производственный офис» пока находится в Минске и работает в рамках компании ISsoft. В Вильнюсе в первых числах июня в Coherent Solutions было трудоустроено 23 человека.





Шесть человек работают в открывшемся около пяти месяцев назад вильнюсском офисе белорусского стартапа Wannaby. C 2017 года этот проект, у истоков которого стояли Юрий и Алексей Мельнички, занимается разработкой приложении для виртуальной примерки косметики и обуви. С начала 2020 года крупнейшим собственником стартапа является инвестиционная компания Юрия Гурского Palta (ранее — Haxus).





Весной этого года ряды высокотехнологичных белорусских бизнесов в Литве пополнили два гиганта отечественной IT-индустрии: Itransition Сергея Гвардейцева и Wargaming Group Виктора Кислого.





«Дочка» Itransition займется разработкой и продажами программного обеспечения для европейских клиентов группы. Компания также намерена активно применять свой опыт в развитии партнерских отношений с университетами и организовывать курсы переподготовки и повышения квалификации для тех, кто стремится работать в IT-индустрии.





В начале июня в вильнюсском подразделении Itransition уже работало десять человек, а всего планируется расширить штат до 30 сотрудников.





В апреле свой офис в литовской столице открыл Wargaming Group. Его дочерняя структура Wargaming Vilnius должна «укрепить модель развития компании» и для достижения этого результата привлечет в новый офис несколько сотен сотрудников.





Наряду с крупными компаниями и громкими стартапами в Литве отметились новыми локациями несколько десятков менее известных компаний из Беларуси. В их числе, например, резиденты Парка высокимх технологий Innowise и Aristek Systems, открывшие в Вильнюсе представительские офисы.





Литовские власти одними из первых уловили настроения белорусского IT-сообщества, в большинстве своем поддерживающего перемены в стране, и быстрее всех отреагировали на появившийся с их стороны спрос на новые локации.





В качестве одной из мер, призванных стимулировать переезд в Литву белорусских (и других) высокотехнологичных компаний, в мае этого года литовский Сейм принял поправки в закон об инвестициях, занятости и правовом статусе иностранцев, согласно которым все приехавшие сотрудники могу ходатайствовать о получении вида на жительство в Литве. ВНЖ предусматривается также и для членов их семей. Новые поправки действуют в отношении компаний, которые инвестируют в местную экономику не менее 1,45 млн евро и создадут не менее двадцати рабочих мест.





Разрабатываются также поправки, которые позволят освободить от пошлин и НДС имущество физлиц, переезжающих в Литву по упрощенной процедуре выдачи национальных виз и рассчитывающих на получение ВНЖ.





Ласкаво просимо!





Украина в текущем моменте — один из главных конкурентов Литвы в борьбе за покидающих родину белорусских айтишников.





Главные ее аргументы для рядовых сотрудников — географическая близость и похожая культурная среда, для владельцев IT-бизнесов — весьма квалифицированные и относительно недорогие мозги и руки местных специалистов. Привлекательности инвесторам должен добавить создающийся в стране «улучшенный аналог» ПВТ — Diя City. Большинству владельцев белорусских IT-бизнесов хорошо знаком консультант украинских властей по этому проекту — уехавший в Украину юрист и соавтор перезагрузки ПВТ в 2017—2018 годах Денис Алейников.





Качественные кадры обусловили давнюю историю присутствия белорусского бизнеса в IT-отрасли Украины и значительное число центров разработок, которые принадлежали белорусским компаниям еще до событий августа 2020-го.





Они начали освоение местных трудовых ресурсов с середины 2000-х годов. Особенно в этом преуспела компания EPAM Systems, которая с 2015 года является крупнейшим работодателем в украинской IT-отрасли. В 2000-х свои центры разработок в Украине открыли одни из крупнейших в мире аутсорсинговых компаний Intetics и SaM Solutions, в 2010-х — Wargaming, Intellectsoft, Andersen, SoftClub, Playgendary, Gismart, LeverX Group и др.





Именно в действующие офисы в Украине многие белорусские и иностранные компании начали релоцировать своих специалистов после августа 2020 года. Этому процессу поспешило оказать содействие украинское руководство.





Еще в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь». Документ, которым на 180 дней в год продлевался срок временного пребывания белорусов на территории Украины и упрощалась процедура получения разрешений на трудоустройство и регистрация в качестве аналога белорусского ИП, касался в первую очередь представителей IT-сектора. В конце декабря 2020 года в его продолжение украинский Кабинет министров упростил оформление ВНЖ в Украине, сократив срок его получения до трех дней.





Точное количество релоцированных и переехавших в Украину по своей воле белорусских IT-специалистов неизвестно, но можно говорить о тысячах. О масштабах исхода на юг можно судить хотя бы по росту штата компании EPAM Systems с июля 2020 года по январь 2021-го: если в июле прошлого года в ее пяти офисах в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Виннице работало 8,3 тыс. человек, то в январе 2021-го — уже 10,3 тысячи. Плюс две тысячи специалистов, среди которых значительную часть составили переехавшие в Украину белорусы, стал в этом периоде рекордом для украинской IT-отрасли.





У компании Andersen, также входящей в топ-50 крупнейших работодателей в украинском IT, штат вырос на 50 человек (до 600 сотрудников). Ее руководство в конце 2020 года посчитало необходимым «для спокойствия клиентов» даже перенести штаб-квартиру из Минска в Киев.





***





В 2013—2020 годах ключевой центр разработки этого бизнеса, специализирующегося на выпуске продуктов для автоматизации документооборота, находился в Минске. После августовских событий Микита Микадо создал фонд, задачей которого стала помощь увольняющимся сотрудникам силовых структур. В ответ власти заблокировали счета компании и задержали нескольких топ-менеджеров минского офиса (один из сотрудников до сих пор находится под стражей). Чтобы их освободили, Микита Микадо был вынужден уйти из фонда и перечислить значительную сумму на депозит Следственного комитета Беларуси. Следующим шагом бизнесмена стало создание офиса в Украине («ПандаДок-Украина») и перевод в него сотрудников. Белорусская «Пандадок» с конца февраля текущего года находится в процессе ликвидации.





Владельцы большинства других белорусских IT-компаний, которым за эти десять месяцев приглянулся украинский рынок, открытие там офисов чаще аргументируют расширением бизнеса.





В конце прошлого года первые центры разработки в Украине, в Киеве и Львове, открыли Belka Games («Белка Геймз ЮА») и ISsoft Solutions («Иссофт Солюшенз Украина»). В них работают как местные, так и переехавшие из Беларуси IT-специалисты.





Уже в этом году об открытии дополнительного офиса в Киеве объявили представители компании SoftTeco («Софттеко ЮА»). Весной 2021 года поиском программистов и других сотрудников офиса в украинской столице озаботился оператор первой в мире регулируемой криптобиржи Currency.сom. Ее основателем и совладельцем является один из самых известных белорусских IT-предпринимателей Виктор Прокопеня.





Witamy!





Текущее присутствие белорусских IT-компаний на территории Польши пока, может, не такое значительное, как в Литве и Украине. Но события августа 2020-го подстегнули их интерес, который нарастает с каждым месяцем и который поддерживает польское правительство.





Еще в сентябре прошлого года Польша запустила целевую программу релокации белорусских IT-компаний и специалистов Poland.Business Harbour. Ее участниками уже стали несколько сотен программистов, которые получают юридическую и визовую помощь. В рамках программы решаются и вопросы с арендой офисов и жилья. Предприниматели могут рассчитывать на поддержку государства в контактах с инвесторами, включая получение грантов.





Как эти меры, а также общая привлекательность Польши как важной составляющей общеевропейского рынка влияют на настроения белорусских айтишников, говорит динамика релокации в эту страну.





До 2020 года крупнейшими IT-компаниями с белорусским капиталом, которые инвестировали в местную разработку, были EPAM Systems и Intetics.









EPAM, например, открыла офисы в пяти городах (Кракове, Варшаве, Гданьске, Катовицах и Вроцлаве), а ее дочерняя компания EPAM Systems (Poland) даже вошла в рейтинг крупнейших компаний страны. Небольшие центры разработки и представительские офисы имели на польской территории Facemetrics (входит в прокопеневскую Banuba Development), Itransition, VPR Consulting, Klika Tech, Objectstyle и еще несколько бизнесов.





Ситуация начала стремительно меняться с осени прошлого года.





В октябре дочерние структуры в Лодзи и Варшаве зарегистрировали iTechArt Group и SoftTeco (SoftTeco PL). Владельцы обеих компаний открывают и набирают штаты в дополнительные центры разработки.





В феврале заявил о себе на польском рынке «старожил» белорусской IT-отрасли IBA Group. Группа, которую контролирует Сергей Левтеев, увеличила число своих европейских локаций за счет центра разработки в центре польской «Кремниевой долины» — Вроцлаве. Оперативное управление бизнесом осуществляет компания IBA Poland.





Во Вроцлаве с весны этого года базируется один из офисов LeverX Group — LeverX Poland.





Laipni lu–dzam!





Соседняя Латвия, также в прошлом году вступившая в борьбу за перемещающиеся белорусские IT-бизнесы и специалистов, пока отстает от Литвы, Украины и Польши.





Спецификой сотрудничества в этой сфере в докризисный период был, наоборот, высокий спрос латвийских IT-бизнесменов на услуги белорусских программистов. Только в рамках Парка высоких технологий действовало около двух десятков центров разработки, созданных латвийскими компаниями. Значительную часть из них представляли офисы финтехкомпаний и разработчиков продуктов для этого сегмента.





Именно они с начала политического кризиса в Беларуси поспешили свернуть проекты и начать релокацию сотрудников в Латвию и другие, более спокойные страны. Собственно белорусских инвесторов, выбравших Латвию в качестве альтернативной площадки, пока не много.





Из известных имен за эти десять месяцев новые проекты на ее территории начали венчурный инвестор, экс-владелец Aheadworks Кирилл Голуб (его латвийский резидент — Text Tech), основатель стартапа Rocket Body Тимофей Липский и его партнеры (Finup), фаундеры разработчика мобильных приложений Wowmaking — Тимур Латфулин и Иван Авдеюк (RockLike).





Весной компанию в Латвии зарегистрировали основатели и владельцы одного из крупнейших представителей белорусской онлайн-торговли гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович и Павел Матусевич.





Добро пожаловать!





Восточное направление — союзная Россия — объектом внимания белорусских айтишников была в меньшей мере. Движения здесь, включая переезды отдельных специалистов, команд и открытие новых компаний и офисов, обусловлены в первую очередь задачами расширения бизнеса и освоения одного из самых крупных мировых рынков.





Среди крупнейших по выручке IT-компаний с белорусским капиталом выделяются EPAM Systems (в ее составе 18 филиалов в 12 регионах России),Wargaming Group, Playgendary, Itransition, Gurtam, IBA Group, Andersen, Qulix Systems и группа компаний Synesis.





В прошлом году этот список пополнила геймдевкомпания Belka Games, открывшая центр разработки в Санкт-Петербурге. Но ее дочерняя структура «Белка Технолоджи» была зарегистрирована еще в мае 2020 года — до печальных событий в Беларуси.



