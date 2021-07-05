+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Bloomberg назвал самые вакцинированные от COVID-19 страны в мире

По данным Bloomberg, в 180 странах было введено более 3,19 млрд доз вакцин от коронавируса. Последний показатель составлял примерно 39,4 млн доз в день.

Было введено более 3,19 млрд доз - этого достаточно для полной вакцинации 20,8% населения мира, но распределение было неравномерным. Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низким доходом.

По подсчетам Bloomberg, на первом месте оказались ОАЭ, где привиты 72,1% населения. Также в первую тройку вошли Сейшельские острова и Бахрейн.

При расчетах агентство учитывало препараты, которые требуют, как одной, так и двух доз. По его данным, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок, вакцинацию прошли 72,3% жителей.

На втором месте находятся Сейшельские острова, где этот показатель составил 71,7%. Там привились около 100 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает Бахрейн 2,07 млн прививок, 69,7% жителей.

В США на данный момент введен 331 млн доз. За последнюю неделю вводили в среднем 1,04 млн доз в день, пишет centralasia.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]