Bloomberg назвал самые вакцинированные от COVID-19 страны в мире
По данным Bloomberg, в 180 странах было введено более 3,19 млрд доз вакцин от коронавируса. Последний показатель составлял примерно 39,4 млн доз в день.
Было введено более 3,19 млрд доз - этого достаточно для полной вакцинации 20,8% населения мира, но распределение было неравномерным. Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низким доходом.
По подсчетам Bloomberg, на первом месте оказались ОАЭ, где привиты 72,1% населения. Также в первую тройку вошли Сейшельские острова и Бахрейн.
При расчетах агентство учитывало препараты, которые требуют, как одной, так и двух доз. По его данным, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок, вакцинацию прошли 72,3% жителей.
На втором месте находятся Сейшельские острова, где этот показатель составил 71,7%. Там привились около 100 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает Бахрейн 2,07 млн прививок, 69,7% жителей.
В США на данный момент введен 331 млн доз. За последнюю неделю вводили в среднем 1,04 млн доз в день, пишет centralasia.media
18:28 05/07/2021
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