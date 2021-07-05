Bloomberg назвал самые вакцинированные от COVID-19 страны в мире

Было введено более 3,19 млрд доз - этого достаточно для полной вакцинации 20,8% населения мира, но распределение было неравномерным. Страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низким доходом.





По подсчетам Bloomberg, на первом месте оказались ОАЭ, где привиты 72,1% населения. Также в первую тройку вошли Сейшельские острова и Бахрейн.





При расчетах агентство учитывало препараты, которые требуют, как одной, так и двух доз. По его данным, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок, вакцинацию прошли 72,3% жителей.





На втором месте находятся Сейшельские острова, где этот показатель составил 71,7%. Там привились около 100 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает Бахрейн 2,07 млн прививок, 69,7% жителей.



