По предварительной информации 5 июля, около 13:42, на 20 км автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель, вблизи агрогородка Вишневка Минского района, водитель 1992 года рождения, управляя бетономешалки MAN, двигался в направлении Мяделя и при осуществлении опережения рейсового автобуса 244 «Славинского-Жуковк» не справился с управлением - произошло опрокидывание автомобиля на бок.





В результате ДТП пострадали водители автомобиля и автобуса, а также двое несовершеннолетних и четверо взрослых пассажиров автобуса.





Все пострадавшие госпитализированы.















