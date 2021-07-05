В Октябрьском суде Гродно 5 июля продолжается рассмотрение уголовного дела Андрея Соколовского. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), пишет spring96.org





Дело рассматривает судья Маргарита Ланцевич. Государственный обвинитель - прокурор Виктор Ничипорук.





За процессом следит правозащитник Роман Юргель.





По материалам следствия, 6 сентября 2020 года на улице Горновых в Гродно Соколовский, находясь в сцепке граждан, оказал явное неповиновение сотрудникам ОМОНа, с группой лиц препятствовал сотрудникам милиции выполнять их обязанности. В ходе групповых действий активно, из мести, намеревался причинить боль 11 пострадавшим омоновцам, угрожал их личной безопасности.





Андрей Соколовский себя виновным не признает.





На предварительном судебном заседании допрашивали пострадавших омоновцев. Они путались в показаниях, противоречили своим прежним показаниям, отказываются от своих прежних материальных требований к обвиняемому.





Пострадавшие путаются в показаниях





Допрос потерпевшего Виктора Духовского. Отвечает на вопросы прокурора по событиям 06.09.20. Подошла толпа людей с лозунгами, плакатами, пытались пройти в центр, двинулись на нас. Людей предупреждали о незаконности, но они встали в сцепку, пытались хватать за форму, маску, нанести удары, мешали проезду транспорта. За медицинской помощью не обращался.





"Два раза в сцепке шли на нас, агрессивно кто-то заводил толпу. Соколовского не помню, чтобы задерживал. Я сейчас в суде говорю, что Соколовский провоцировал людей на применение насилия. Я в РОВД его не доставлял. Когда его задержали в РОВД, то он виноват и его не отпустили бы. Соколовский насилия ко мне не применял, но призвал людей бить милицию, провоцировала толпу, чтобы прорваться в центр. Угроз мне не высказывал".





Допрос потерпевшего Андрея Вавилонова. Шестого сентября он работал на районе, было много людей не согласных с выборами. Люди собрались были на митинг с БЧБ флагами, с плакатами. Люди становились в сцепку и шли на силовое столкновение. Соколовский там находился, выделялся, был в белой кепке, маске, высокий.





Адвокату отвечает, не помнит, кто Соколовского задерживал. Адвокат показывает материалы дела прокурору и потерпевшему.





- Вы следователю говорите, что были в Октябрьском РОВД, а теперь, что вы были на Горновых. Противоречия есть.





- Противоречий нет, я говорю последовательно правду.





Адвокат говорит что будет ходатайствовать о назначении психиатрической экспертизы, поскольку потерпевший сообщает новые данные и не понимает вопросы адвоката.





Судья:





-Так вы были на Горновых?





- Да.





- Когда?





- Было, время не помню.





Допрос потерпевшего Игоря Милько.





Говорит, что телесных повреждений ему не наносили, хватались за форму и маску. Соколовского не задерживал, насилия он не применял. Иска не выдвигал к обвиняемому.





Судья:





- В обвинении указано, что к вам применили насилие и были угрозы насилия, поясните...





- Толпа действовала, но не конкретно Соколовский.





Допрос потерпевшего Александра Дербука.





"Группа информирования предупреждала граждан покинуть территорию, они не реагировали, выражали недовольство, кричали, встали в сцепку и пошли по тротуару, прорвались через нас. Меня схватил гражданин в белой майке, я начал проводить задержание, он начал упираться, толкаться, вырвался от меня, я снова его стал задерживать. Соколовский обхватил меня, я сделал загиб руки ему, доставил его к машине, он вырывался. Потом выяснили, что это Соколовский. Я лично физически его задерживал. Я смотрел потом видео и его опознал, он был активным. Телесные повреждения были".





Сегодня в суде продолжается допрос потерпевших. Поддержать Соколовского пришло 30 гродненцев.





Омоновец Михаил Аскерко.





Колонна двигалась по ул. Челюскинцев, Горновых, были БЧБ флаги, кричали лозунги. Люди не реагировали, стояли в сцепке, нас толкали, наносили удары. Я чувствовал физическую боль, от кого не знаю. Иск Соколовскому не предъявлял.





Адвокат зачитывает протокол допроса Аскерко. Имеется много противоречий.





Пострадавший Василий Петрусенко говорит, что в тот день был возле универсама Брест, а на ул. Горновых не дежурил. Судья объявила потерпевшему решение Октябрьского суда - принять отказ Петрусенко, а производство по материальному иску прекратить.





Суддья:





- Вы отказываетесь от иска от показаний по Бресту?





- Так. Я не знаю, меня так опросил следователь.





Адвокат:





- Вы же подписали документы по делу, вам объяснили права и обязанности и вас предупреждали об уголовной ответственности за ложные показания по ст. 401 УК РБ. Причем здесь события у универсама Брест, когда обвиняют Соколовского по событиям на ул. Горновых.





- Я эти показания давал по другому делу!





Адвокат:





- Аскерко, почему вы нигде не рассказываете о Соколовском? Вы про Брест говорите везде уже в третьем деле, и 14 июня вы впервые говорите о событиях на Горновых.





Оскерко:





- Не знаю, почему так получилось, когда следователь меня допрашивал, то допрашивал меня только по Бресту. Спрашивайте у следователя Сороки.





Адвокат заявила ходатайство о вызове следователя Сороки для устранения противоречий.





Судья удовлетворила ходатайство адвоката.