



Об этом в интервью газете « Звязда » рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.





"Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим





Сейчас в Беларуси можно привиться лишь российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinopharm.







