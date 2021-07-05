Дело рассматривает судья Антон Колобов.





Из материалов следствия следует, что Красько, с использованием мобильного телефона, в публичном чате Кулуары KYKY, под постом об усилении ответственности за экстремизм 1 февраля написала, что генеральный прокурор - преступник. Тем самым распространила недостоверные данные. Ее вскоре задержали, в квартире провели обыск, искали “ленточки, сердечки, цветочки”.





Наталья вину частично признает, говорит, что фраза написана лично ей, признает, что слово негативное, которое может позорить честь, но не признает, что это – клевета.





Допрос обвиняемой.





Судья:





- Знакомы ли с Андреем Шведом лично?





- Нет.





- Что хотели донести своим комментарием?





Объясняет, что комментарий был реакцией на резонансное дело.





Судья спрашивает, были ли намерения распространить ложные сведения. Отвечает, что нет. Подтверждает слова судьи, что дала эмоциональную оценку. Объясняет, что не относила фразу лично к Шведу, а к должности, поскольку считает, что Швед не должен создавать законы.





- При написании комментария были в состоянии алкогольного опьянения?





- Нет.





Прокурор делает вывод, что обвиняемая отдавала отчет своим действиям.





В суде изучаются письменные материалы дела: заявление от Андрея Шведа, заключение специалиста, который делал выводы, в которых сказано, что слово преступник - многозначное и носит негативный характер. Сама фраза совершенно не анализировалась, следствие не посчитало это нужным и отклонило ходатайство.





Пострадавший Швед в суд не явился вследствие служебной занятости, просит зачитать показания, поддерживает исковые требования.





Наталья говорит, что пыталась разрешить конфликт мирно, имеются документы, подтверждающие это.





В ходе допроса обвиняемой пытались выяснить, с телефона или компьютера она писала комментарий.





В суде обвиняемая заявляет, что изначально сотрудники милиции приходили к ней по другому делу. Говорит что во время обыска было превышение служебных полномочий сотрудниками, в виде несоответствия следственных действий в результате предъявленной статьи. Нарушен и сам порядок процедуры проведения обыска.





Швед оценивает размер морального вреда в 10 000 рублей. Просит перечислить деньги в школу-интернат, для детей-инвалидов.





Наталья заявляет, что не уверена, что по оцедуре можно перечислить деньги не самому пострадавшему. Считает размер ущерба несоответствующим совершенному.





Прокурор просит признать ее виновной и назначить наказание в виде ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа на срок два года. Также говорит, что необходимо удовлетворить иск потерпевшего, в связи с чем оставить имущество под арестом.





Защитник говорит, что увидела из доказательств только показания потерпевшего и протокол осмотра документов. Прокурор ссылается на протокол, с заключением эксперта, в котором указано два значения слова прокурор.





Нет доказательств, что использовало слово в первом контексте (юридическом). Указывала, что нет указаний на события, которые раскрывали бы значения слова, это ближе к оскорблению, чем к клевете. Напоминает, что помогала следствию, шла на уступки, просила во всем разобраться.





Приговор будет оглашен 6 июля в 9-05