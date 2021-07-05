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И Витебская область вводит сбор за пересечение границы

На сайте Национального правового портала опубликовано уведомление о регистрации решения Витебского облсовета №238 от 29 июня «О местном сборе».



Ранее такое же название имели решения советов Гомельской, Гродненской и Брестской областей, которые уже ввели местный сбор за пересечение границы в одну базовую величину.  

Документ Витебского облсовета пока не опубликован, но если это решение будет принято, то выезд в страны ЕС и Украину станет платным на всех пунктах пропуска. 
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