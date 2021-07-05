Троих задержанных по делу Tut.by перевели из СИЗО КГБ на Володарку









В настоящее время более 10 человек, в том числе главный редактор Марина Золотова, находятся за решеткой.





В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело об «уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».





По официальной версии, была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий.





18 мая портал был заблокирован, но продолжает деятельность в соцсетях.