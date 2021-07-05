Троих задержанных по делу Tut.by перевели из СИЗО КГБ на Володарку
Задержанных по «делу Tut.by» Анжелу Ассад, Андрея Авдеева и Дарью Данилову перевели из следственного изолятора КГБ в СИЗО №1 на Володарского, сообщает портал в своем телеграм-канале.
В настоящее время более 10 человек, в том числе главный редактор Марина Золотова, находятся за решеткой.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело об «уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».
По официальной версии, была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий.
18 мая портал был заблокирован, но продолжает деятельность в соцсетях.
14:31 05/07/2021
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