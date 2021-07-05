В минском гипермаркете продают беларуский экспресс-тест на антитела к COVID-19
Новинку заметили в одном из магазинов Уручья.
В столичном гипермаркете «Гиппо» на Городецкой покупателям предлагают приобрести экспресс-тест на определение антител к коронавирусу. Судя по информации, которая содержится на ценнике к товару, с помощью этого теста можно выявить наличие антител классов IgM и lgG.
Этот экспресс-тест – разработка белорусских специалистов. Его создали в Институте биоорганической химии при Национальной Академии наук. Инструкция по применению – внутри бело-голубой упаковки с надписью Covid-19.
Цена такого экспресс-теста – 17 рублей 59 копеек. Думается, раз этот тест появился в продаже, то он прошел все необходимые испытания.
Источник: blizko.by
13:14 05/07/2021
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