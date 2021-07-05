В столичном гипермаркете «Гиппо» на Городецкой покупателям предлагают приобрести экспресс-тест на определение антител к коронавирусу. Судя по информации, которая содержится на ценнике к товару, с помощью этого теста можно выявить наличие антител классов IgM и lgG.





Этот экспресс-тест – разработка белорусских специалистов. Его создали в Институте биоорганической химии при Национальной Академии наук. Инструкция по применению – внутри бело-голубой упаковки с надписью Covid-19.

Цена такого экспресс-теста – 17 рублей 59 копеек. Думается, раз этот тест появился в продаже, то он прошел все необходимые испытания.