Генпрокуратупра РБ требует от России выдать заслуженную артистку Беларуси Анжелику Агурбаш
Генпрокуратура РБ подтвердила информацию о заведении уголовных дел на певицу Анжелику Агурбаш, российской стороне направлена просьба о выдаче артистки в Беларусь.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, "Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А.
С августа 2020 года, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь.
Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.
В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности".
Напомним, на Анжелику Агурбаш завели уголовное дело по статьям о разжигании вражды или розни и о публичном оскорблении президента, певица объявлена в розыск, о чем она сама рассказала в видеообращении в инстаграме.
Кстати, Анжелика Агурбаш по некоторым сведениям гражданка РФ, а по российским законам Россия не выдает своих граждан по запросам иностранных государств.
"Белорусский партизан"
12:41 05/07/2021
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