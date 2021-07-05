Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, "Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А.





С августа 2020 года, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь.





Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.





В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.





В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности".



