Еще 134 нелегала за последние сутки пришли в Литву из Беларуси
За последние сутки литовские пограничники задержали 134 мигранта, нелегально перешедших белорусско-литовскую границу, сообщает погранкомитет Литвы.
Четвертый день подряд большинство мигрантов прокладывает путь через территорию Друскининкайского самоуправления.
Из-за роста потока мигрантов МВД Литвы обратилось к мэриям городов с просьбой посодействовать размещению и логистике людей. Также, по словам министра Агне Билатайте, для обеспечения безопасности населения будут привлечены все структуры МВД, а также рассматривается помощь от военнослужащих-добровольцев — "чтобы люди, рядом с которыми расселяют нелегальных мигрантов, чувствовали себя в безопасности".
До 28 июля для принятия мигрантов в Друскининкайском самоуправлении будут построены ангары и модульные домики. Также на территории Литвы появится палаточный городок на 1000 мест.
Всего с начала года из Беларуси в Литву нелегально пришло уже 1232 человека. Это жители Ирака, Камеруна, Турции, Сирии и других стран.
Это многокатно превышает статистику прошлых лет. В той связи в Литве заявляют, что то "хорошо организованный бизнес на госудаственном уровне" и намеены выставить счет беларуским властям
12:10 05/07/2021
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