Помните культовый советский фильм "Москва слезам не верит"? Его режиссер умер от COVID-19
От коронавируса умер актер и кинорежиссер Владимир Меньшов, ему был 81 год, сообщается на сайте «Мосфильма».
"Киноконцерн „Мосфильм“ и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма“ скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", — говорится в сообщении.
Владимир Меньшов заболел COVID-19 в конце июня. Но тогда сообщалось, что заболевание протекало в легкой форме.
Владимир Меньшов — актер и режиссер, муж актрисы Веры Алентовой и отец телеведущей Юлии Меньшовой. В том числе лауреат премии «Оскар» за «Москва слезам не верит».
Режиссер «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и многих других.
11:24 05/07/2021
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