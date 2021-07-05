"Киноконцерн „Мосфильм“ и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма“ скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", — говорится в сообщении.





Владимир Меньшов заболел COVID-19 в конце июня. Но тогда сообщалось, что заболевание протекало в легкой форме.





Владимир Меньшов — актер и режиссер, муж актрисы Веры Алентовой и отец телеведущей Юлии Меньшовой. В том числе лауреат премии «Оскар» за «Москва слезам не верит».





Режиссер «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и многих других.







