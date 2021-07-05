По информации ТВ, «радикалы» готовили покушение на телеведущего, а спецслужбы об этом узнали и организовали «спецоперацию» по их поимке. TUT.BY рассказывает про несколько странностей и нестыковок в этой истории.





Если покушение было днем — почему Лукашенко говорил про ночь?

Про покушение на телеведущего первым рассказал Александр Лукашенко 2 июля. По его словам «это случилось прошлой ночью, 1 июля». Непонятно, какую точно ночь имел ввиду Лукашенко: с 30 июня на 1 июля или с 1 на 2 июля.





Однако на кадрах, показанных в сюжете госканалов, — светлое время суток.





В сюжете ОНТ, показанном 3 июля, диктор говорит за кадром: «чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь нашего коллегу [Азаренка. — Прим. TUT.BY] к операции, завершенной 1 июля».





Жители домов по улице Слободской, где, судя по всему, все и происходило, обратили внимание на активность в своем дворе.





Они рассказали TUT.BY, что на крыше одной из многоэтажек появилась камера видеонаблюдения. Заметили ее 1 июля примерно в 18.00, а около 20.00 ее уже не было. В 19.58 жители также увидели над домами дрон. На видеокадрах его камеры также проставлено время. Судя по нему, задержание происходит 1 июля в 19.58.





Кем был «подельник» Сосновского, который не попал на кадры оперативной съемки?

Исполнителями «покушения» в сюжете названы «радикал Дмитрий Сосновский» и его подельник. Имя подельника госканалы не раскрыли.





Судя по видео, которое показали по телевидению, Сосновский и подельник перед нападением находились в машине. В эфир вышли кадры, снятые внутри автомобиля. Это значит, что в машине была установлена скрытая камера.





Камера была установлена так, что она была направлена на заднее сидение. В результате лицо Сосновского можно рассмотреть. Он одет в черную одежду, на голове черная кепка, на подбородке — черная маска. Судя по всему, оружия у мужчины нет (во всяком случае, оно не попало в кадр).





А вот опознать неназванного «подельника» Сосновского невозможно: из-за ракурса съемки его лицо не попадает в кадр.





На записи видно, что он был одет в бордовую байку и у него было оружие. Пистолет в кобуре несколько секунд показывается крупным планом.





При этом автомобиль, судя по всему, небольшой: «подельнику» приходится перелезть через Сосновского, чтобы выйти на улицу.





По словам Лукашенко Азаренка планировалось «обездвижить, захватить, бросить в багажник».





Судя по видеокадрам, Сосновский и «подельник» выходят из машины вдвоем. Человек в бордовой байке идет впереди, именно он подходит к Григорию Азаренку и начинает потасовку.





Сосновский тоже направляется к сотруднику госканала. Судя по видео, во время «нападения» никаких активных действий он не предпринимает, но находится рядом.





Во дворе практически не было «случайных» прохожих

На кадрах видно, что во дворе во время «спецоперации» практически нет случайных прохожих (если не считать женщину в белом чуть в отдалении).





Даже «отец», который идет по дорожке с коляской за Азаренком, в какой-то момент ее бросает и начинает участвовать в «задержании».





Здесь же — еще два человека, которые фиксируют все на видеокамеры, а потом вместе с остальными садятся в припаркованный микроавтобус.





«Драка» в несколько секунд

В своем выступлении Лукашенко отметил мужество Григория Азаренка, который сам «начал бороться» с нападавшими.





— Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно. Он первым бандюгу, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал с ним драку. Он повалил его и начал с ним бороться, — сказал Лукашенко.





«Нападения» еще нет, но со стороны стоянки уже бегут силовики

Однако на кадрах видно, что Азаренок всего несколько раз дотрагивается до мужчины в бордовой байке. Сосновский же даже не успевает дойти до телеведущего. Буквально через секунду начинается задержание. При этом, еще до «драки», и это видно на кадрах, со стороны автостоянки к дорожке уже бежит кто-то из силовиков.