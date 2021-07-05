Зловещая мутация коронавируса в США: антитела не действуют
Американские ученые выявили очередную мутацию коронавирусной инфекции, которую называют одновременно интересной и «зловещей».
Традиционно обнаруженному штамму была присвоена очередная буква из греческого алфавита. Новая версия вируса получила название коронавирус «Эпсилон».
Зловещий, но интересный «эпсилон»
Штамм был выявлен в Калифорнии. Доклад опубликовало издание Science. Мутация выявлена в большинстве новых случаев заражений на территории США.
Говоря о его зловещих свойствах, ученые отмечают низкую подверженность нейтрализующим антителам.
Интерес биологов вызвал тот факт, что очередная мутация SARS-CoV-2 изменила N-белок.
Детали
Всего же были выявлены три мутации в спайковом белке коронавируса «Эпсилон». По словам экспертов, они снижают способность антител нейтрализовать вирус.
Мутация способна полностью избегать моноклональных антител, которые используют в клиниках.
Она снижает эффективность антител в плазме вакцинированных людей от 2 до 3,5 раз.
Установлено, что «эпсилон» нейтрализует активность 14 из 34 антител.
Таким образом, эффективность используемых вакцин или перенесенного COVID-19, опять оказалась под вопросом.
Источник: belnovosti.by
10:24 05/07/2021
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