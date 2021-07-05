Зловещая мутация коронавируса в США: антитела не действуют

Традиционно обнаруженному штамму была присвоена очередная буква из греческого алфавита. Новая версия вируса получила название коронавирус «Эпсилон».





Зловещий, но интересный «эпсилон»

Штамм был выявлен в Калифорнии. Доклад опубликовало издание Science. Мутация выявлена в большинстве новых случаев заражений на территории США.





Говоря о его зловещих свойствах, ученые отмечают низкую подверженность нейтрализующим антителам.





Интерес биологов вызвал тот факт, что очередная мутация SARS-CoV-2 изменила N-белок.





Детали

Всего же были выявлены три мутации в спайковом белке коронавируса «Эпсилон». По словам экспертов, они снижают способность антител нейтрализовать вирус.





Мутация способна полностью избегать моноклональных антител, которые используют в клиниках.





Она снижает эффективность антител в плазме вакцинированных людей от 2 до 3,5 раз.





Установлено, что «эпсилон» нейтрализует активность 14 из 34 антител.





Таким образом, эффективность используемых вакцин или перенесенного COVID-19, опять оказалась под вопросом.