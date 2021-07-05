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Зловещая мутация коронавируса в США: антитела не действуют

Американские ученые выявили очередную мутацию коронавирусной инфекции, которую называют одновременно интересной и «зловещей».

Традиционно обнаруженному штамму была присвоена очередная буква из греческого алфавита. Новая версия вируса получила название коронавирус «Эпсилон».

Зловещий, но интересный «эпсилон»

Штамм был выявлен в Калифорнии. Доклад опубликовало издание Science. Мутация выявлена в большинстве новых случаев заражений на территории США.

Говоря о его зловещих свойствах, ученые отмечают низкую подверженность нейтрализующим антителам.

Интерес биологов вызвал тот факт, что очередная мутация SARS-CoV-2 изменила N-белок.

Детали

Всего же были выявлены три мутации в спайковом белке коронавируса «Эпсилон». По словам экспертов, они снижают способность антител нейтрализовать вирус.

Мутация способна полностью избегать моноклональных антител, которые используют в клиниках.

Она снижает эффективность антител в плазме вакцинированных людей от 2 до 3,5 раз.

Установлено, что «эпсилон» нейтрализует активность 14 из 34 антител.

Таким образом, эффективность используемых вакцин или перенесенного COVID-19, опять оказалась под вопросом.
Источник: belnovosti.by
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