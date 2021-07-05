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«Дыбу забыли». Байнет – о новых средствах для разгона протестующих

По государственным телеканалам показали спецназовцев, которые продемонстрировали новую экипировку и средства для разгона протестующих. Речь идет об электрических плоскогубцах, шокерах, щитах с линзой лазера и звуковой волной.

Фото: СТВ

Байнет тут же отреагировал, пишет Салiдарнасць. Предлагаем избранное из дискуссионных площадок в соцсетях.



«Капитан Белоруссия».


«Как тебе такое, Марвел?»


«Дыбу забыли».


«Хватать будут за особо опасную ногу в бело-красном носке. Очень отважные воины».


«Весь прогресс только на службу боли и ненависти... Год единения».


«Всё лучшее – народу!»


«Наверное, собираются помогать литовским пограничниками в задержании нелегальных мигрантов с территории Беларуси».


«Налогоплательщики должны знать куда расходуются средства бюджетные».


«Все средства для войны с собственным народом».
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