«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры»
Белорусский фонд культурной солидарности выпустил обращение.
«За 26 лет государственная культура сузилась до водки, трактора и хоккея. Но культура сильнее диктатуры», – говорится в заявлении.
Известные беларусские культурные деятели призвали присоединиться к международной неделе беларусской культуры, которая пройдет с 5 по 11 июля.
Подробности здесь.
09:17 05/07/2021
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