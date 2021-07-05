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Народные приметы на 5 июля: в Евсеев день боялись женщин

5 июля в народе отмечают Евсеев день в честь церковного святого Евсевия Самосатского. Он погиб от рук женщины. Горожанка бросила ему в голову кусок черепицы с крыши. Мотив поступка объяснить не смогла. Считают, что сегодня женщины способны на безумства, поэтому стоит быть осторожным.



В этот день старались много думать и заботиться о любимом человеке и семье. Если вы с хорошими намерениями проведете это день, то судьба одарит вас счастьем на долгие годы.

Также сегодня варили липовые настойки. Считали могут лечить болезни и избавить от бессонницы или кошмаров.

Не советовали ходить по магазинам. Велика вероятность импульсивных покупок. Нельзя обсуждать других людей и ссориться - может плохо обернуться.

Народные приметы на 5 июля


Днем идет дождь - жди хорошего урожая.

Слишком жаркая погода - в декабре ждите сильных морозов.

Комары летают роем - к хорошей погоде.
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