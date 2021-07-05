Народные приметы на 5 июля: в Евсеев день боялись женщин









В этот день старались много думать и заботиться о любимом человеке и семье. Если вы с хорошими намерениями проведете это день, то судьба одарит вас счастьем на долгие годы.





Также сегодня варили липовые настойки. Считали могут лечить болезни и избавить от бессонницы или кошмаров.





Не советовали ходить по магазинам. Велика вероятность импульсивных покупок. Нельзя обсуждать других людей и ссориться - может плохо обернуться.





Народные приметы на 5 июля





Днем идет дождь - жди хорошего урожая.





Слишком жаркая погода - в декабре ждите сильных морозов.





Комары летают роем - к хорошей погоде.